Покровск, Удачное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 3 сентября? Что происходит у Владимировки, Глущенково, Каменки, Купянска, Клебан-Быка, Константиновки, Малиевки, Мирнограда, Молодецкого, Новоселовки, Нелеповки, Ольговки, Покровска, Предтечино, Полтавки, Русина Яра, Среднего, Северска, Софиевки, Удачного, Федоровки, Шандриголово и Шахово?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком участке войска РФ наступают в районе Малиевки, продвигаются в направлении Новоселовки. На Покровском направлении не прекращается сражение в районе Удачного, ВСУ активно контратакуют. Идут бои за район Лазурный в Покровске. ВСУ безуспешно контратаковали в районе Новоэкономического. На Добропольском участке продолжаются столкновения в районе Шахово, а также в районе Владимировки и Софиевки. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются между Александро-Шультино и Предтечино. Продолжаются тяжелые бои в районе Клебан-Быка, сообщается о взятии войсками РФ нескольких улиц в поселке. ВКС РФ наносят удары по узлам снабжения и позициям ВСУ в Константиновке. Войска РФ продвигаются к южным окраинам Шандриголово и выходят к переправе на Новоселовку на Краснолиманском направлении. Идут бои в центре Среднего. На Северском направлении продолжаются столкновения в Серебрянском лесничестве, где ВСУ упорно пытаются удерживать позиции», — пишет Telegram-канал WarGonzo.



Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Купянском направлении ВС России продвинулись в районе Каменки, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Южнее, на Боровском направлении, сообщают об успехах наших войск у Глущенково Харьковской области. Севернее Соледара сообщается о взятии под контроль Федоровки. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Полтавки, Русина Яра, Новоэкономического, Удачного и шахты „Капитальная“. Армия России ведет штурмовые действия высокой интенсивности, противник отмечает переброску наших воинских частей с других направлений, прогнозируя усиление давления», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении в районе Предтечино штурмовые группы ВСУ предпринимали попытки контратаковать позиции ВС РФ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Наши операторы БПЛА всячески пресекали попытки сбросами и FPV-дронами. На участке Александро-Шультино — Клебан-Бык продолжаются тяжелые бои. Днепропетровское направление. На северном фланге наши войска прорвали оборону противника у границы и закрепились в Молодецком. По Удачному у нас все так же сохраняется контроль над селом, но ВСУ малыми группами, чуть ли не единичными, заскакивают в село, проводят мелкие диверсии и откатываются. Дружковское направление. После освобождения Русина Яра наши подразделения выбили ВСУ на менее выгодные позиции. Севернее села мы зачистили лесопосадки и продолжаем развивать наступление. У Владимировки ВС РФ проводят штурмы, стремясь разрушить оборону ВСУ на северном фланге и закрепиться на новых позициях», — сообщили военкоры.

