Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 3 сентября, нанесли комбинированный удар по промышленным, энергетическим и железнодорожным объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 3 сентября

ВС РФ в ночь на 3 сентября нанесли удар по ключевым объектам Вооруженных сил Украины, в операции участвовали более 500 ударных БПЛА «Герань-2», 16 крылатых ракет «Калибр» и восемь авиационных Х-101, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Знаменке (Кировоградская область) разрушены локомотивное депо, трансформаторная подстанция и диспетчерская станция железнодорожного узла. Грузовые перевозки в центре Украины парализованы более чем на 10 часов. В Хмельницком поражено предприятие „Новатор“ — производитель электроники для БПЛА и артсистем. Уничтожены конструкторское бюро, цеха и энергетическое оборудование. Производство систем навигации и управления остановлено. В Малине (Житомирская область) вновь поражен завод „Спецоборонмаш“, повреждены мощности по выпуску оборонной продукции», — уточнили военкоры.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также в ночь на 3 сентября нанесена серия ударов по промышленным, ремонтным и логистическим объектам ВСУ, расположенным на западе Украины, операция была направлена на разрушение скрытых хабов военного производства, адаптационных центров по западным вооружениям и энергетических компонентов снабжения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Во Львове зафиксированы прилеты по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, специализирующемуся на обслуживании, диагностике и восстановлении авиационной техники советского образца, и автотранспортному предприятию, использовавшемуся для технического обслуживания транспорта, задействованного в перевозке модульных частей БПЛА и ГСМ, отметили военкоры.

«Луцк. На территории завода „Мотор“, расположенного на улице Киверцовской, 3, нанесен удар девятью БПЛА „Герань-2“. Пожар на производственной линии и поражение главного цеха нарушили логистику поставок двигателей и энергетических блоков, включая компоненты, ранее доставленные по линии военной помощи от США и Польши», — пишет «Донбасский партизан».

В городе Калуше Ивано-Франковской области, по информации источника, нанесен удар с применением четырех крылатых ракет, а также пяти беспилотников типа «Герань-2» по территории индустриального парка Kalush Industrial HUB — логистическому и производственному кластеру, ориентированному на обслуживание военно-промышленных цепочек.

«Удар нанес ущерб системам военного снабжения, завязанным на ремонт и обслуживание бронетехники, включая поставки электроники для САУ Krab и БТР Rosomak, ранее переданных Киеву польской стороной», — добавили военкоры.

В подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР целью стала территория «Донмашстроя», переоборудованная под склад и ремонтную базу западной артиллерийской техники.

В Минобороны РФ это не комментировали.

