Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика

В ночь на 2 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 105 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября текущего года до 07:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.