Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 2 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 105 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 2 сентября текущего года до 07:00 мск 3 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 20 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мертвые» дроны для ВСУ и трофеи от «Азова»: новости СВО на утро 3 сентября
Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке
В Госдуме высказались об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
«Пожарил мясо — 3000 рублей»: юрист о штрафах дачникам и лишении участков
Минобороны потребовало взыскать более 90 млн рублей с телефонного завода
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор
Ким на поезде, Путин на почетном месте: фото гостей парада Победы в Китае
Путин и Алиев поприветствовали друг друга рукопожатием в Пекине
Больше сотни БПЛА сбили ночью над Россией
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика
Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров
Автор песни «Третье сентября» попал в базу «Миротворца»
«Будут уничтожены в первую очередь»: Герой РФ об объектах НАТО в Финляндии
Психолог ответила, сколько необходимо времени для выработки новой привычки
Юбилейный Восточный экономический форум начался во Владивостоке
«Готовите заговор»: Трамп передал необычное поздравление для Си Цзиньпина
Раскрыта сумма ущерба по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево
Мировой блэкаут, смещение полюсов: чем угрожает всплеск активности Солнца
В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником
Почти 30 поездов в России поменяли график из-за атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.