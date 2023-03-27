Критическая ситуация для ВСУ в Артемовске: новости СВО на вечер 27 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает под Артемовск элитные, а также прошедшие подготовку на полигонах Запада части, что свидетельствует о критической ситуации для украинских войск. По его словам, потери украинских войск на данном направлении в среднем составляют 200 человек в сутки, поэтому элитные украинские подразделения будут использоваться в качестве обычной пехоты.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что российские войска за последние сутки уничтожили несколько складов с боеприпасами украинской армии, что мешает подготовке Киева к контрнаступлению. По его словам, это также ограничивает боевую мощь и маневренность ВСУ.

Он добавил, что российской армии удалось уничтожить склад теробороны, а также склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ на Донецком направлении. Это привело к снижению маневренности украинской армии, поскольку запасы оружия к схронам подвозят из глубины тыла. Он добавил, что Киев готовится к обещанному контрнаступлению и накапливает резервы на Крымском и Запорожском направлениях.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 над населенным пунктом Темировка Запорожской области. За все время проведения военной операции на Украине ВС России сбили уже 226 вертолетов противника.

Помимо этого, за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО ликвидированы около 620 украинских военных, уничтожены склад боеприпасов ВСУ, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, 14 автомобилей, боевая установка РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка Krab, по одной гаубице «Акация» и «Гвоздика», по две гаубицы Д-20 и Д-30 и 13 беспилотников.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей ВСУ с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа. На видео показано, как огнеметная система занимает позицию и наносит удар по целям.

Фото: МО Украины ТОС-1А «Солнцепек»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли село Графовка. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших не было. Губернатор отметил, что после обстрела погибли 20 голов дойного стада.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика Федора, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области. В документе отмечается, что мальчик проявил мужество при исполнении гражданского долга.

27 марта Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Ставрополе покончил с собой Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий. По информации канала, тело военного было найдено в его собственной квартире. Ранее украинские СМИ утверждали, что мужчина был убит в зоне СВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В Киеве тем временем британский актер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гость посетил Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел страшные последствия боевых действий.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что власти страны не намерены передавать Киеву все имеющиеся истребители МиГ-29. Он добавил, что информация о порядке поставок самолетов и их количестве держится Минобороны страны в секрете.