Село в Белгородской области попало под разрушительный обстрел Гладков сообщил об обстреле села Графовка под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории, — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

До этого жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.