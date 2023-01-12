«Боимся здесь жить»: женщина рассказала о ситуации в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение жительницы приграничного района Белгородской области, которая жаловалась на жизнь под обстрелами. В видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину.

По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.

Ни одной копейки с 24 февраля нам не было выделено. Мы должны бросать свое жилье, уезжать в другие области, где вынуждены снимать квартиры. <…> На что мы должны кормить своих детей? — сказала жительница Белгородской области.

Она уточнила, что некоторых людей вывозят, однако в своих домах остались тысячи людей. Губернатор области Вячеслав Гладков, по словам женщины, оказывает помощь пострадавшим от обстрелов, однако жить в приграничной зоне небезопасно.

Дети боятся, мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые, никаких мер нее принимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы — Россия! Почему нас, можно сказать, бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну, — сказала местная жительница.

Город Шебекино попал под обстрел 10 января. Были повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЭЛП. Всего обстрелов было два, в ходе второго из них пострадали мужчина и женщина, которая попала в реанимацию.