Минобороны России опубликовало кадры работы «Солнцепека»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТОС-1А «Солнцепек», архивное фото

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей ВСУ с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа. На видео показано, как огнеметная система занимает позицию и наносит удар по украинским позициям.

Бойцы Вооруженных сил Украины ранее назвали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Один из офицеров рассказал, что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все, что можно». Кроме того, бойцы заявили, что фугасные авиабомбы также являются смертоносным оружием. По словам собеседников издания, они «взламывают любые укрепления».

Военные рассказали, что серьезной проблемой для украинской армии является нехватка артиллерийских орудий и снарядов. Они отметили, что это повлияло на негативно складывающуюся ситуацию под Артемовском, поскольку российские силы, воспользовавшись преимуществом в плотности артиллерийского огня, смогли близко подойти к основным дорогам к городу и открыли по ним огонь.