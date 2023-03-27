Польша отказалась отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

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Варшава не намерена передавать Киеву все имеющиеся у нее истребители МиГ-29, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. Он добавил, что информация о порядке поставок самолетов и их количестве держится Минобороны страны в секрете.

Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одной партии, — сказал замминистра.

Яблоньский добавил, что поставки самолетов будут осуществляться постепенно, «чтобы они были эффективными». Кроме того, он отметил, что Польша должна заботиться и о собственной безопасности.

На вооружении польских ВВС имеются 28 истребителей МиГ-29. Они находятся на авиабазе в городе Мальборк.

В середине марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву истребители в течение ближайших четырех-шести недель. При этом количество самолетов он не уточнил.

На прошло неделе стало известно о передаче Украине четырех МиГ-29 Словакией. Всего Братислава обещала Киеву 13 истребителей.