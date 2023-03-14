Власти Польши рассказали, когда смогут поставить Киеву истребители Моравецкий: Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает ТАСС. Число планируемых к передаче Киеву таких самолетов пока не названо.

Это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель, — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».

Ранее стало известно, что ряд европейских стран рассматривает возможность отправки реактивных истребителей на Украину. По данным издания, следующая встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн будет посвящена авиации и воздушной поддержке Украины. Как заявил дипломат из северной европейской столицы, передача авиации ВСУ — это естественный и логичный шаг после поставок танков.