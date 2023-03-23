Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29, передает информационное агентство CTK со ссылкой на Министерство обороны республики. Это первая партия самолетов, всего Братислава обещала Киеву 13 истребителей.
Издание отмечает, что истребители поставляются из резерва выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС Словакии. Министр обороны страны Ярослав Надь поблагодарил всех причастных к этому процессу и подтвердил, что остальные самолеты передадут Киеву в ближайшие недели.
Накануне и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава намерена передать Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели. Подробностей передачи боевых самолетов Украине он не привел.
Хегер ранее говорил, что поставкой на Украину старых и не используемых МиГ-29 Словакия только повысит свою обороноспособность. Он обещал взамен истребителей помощь союзников в военной технике на €700 млн и помощь на €200 млн от ЕС.
Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС Словакии стоят модернизированные в середине 2000-х МиГ-29АС и учебно-боевые МиГ-29УБС. Последние практически бесполезны в боевых условиях, потому что не оснащены радаром.