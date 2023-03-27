Марочко назвал ситуацию в Артемовске критической для Киева Марочко: переброска в Артемовск элитных частей ВСУ говорит о тяжелой ситуации для Киева

Фото: МО Украины

Военнослужащий ВСУ

Командование ВСУ перебрасывает под Артемовск элитные, а также прошедшие подготовку на полигонах Запада части, что свидетельствует о критической ситуации для украинских войск, заявил KP.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, потери украинских войск на данном направлении в среднем составляют 200 человек в сутки и элитные украинские подразделения будут использоваться в качестве обычной пехоты.

Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит о том, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку, — сказал Марочко.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить Артемовск. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.