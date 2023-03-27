Орландо Блум встретился с Зеленским

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Владимир Зеленский и Орландо Блум

Известный британский актер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, гость посетил Киев, Ирпень и село Демидов, где увидел страшные последствия боевых действий.

На встрече с Зеленским он подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев. Орландо Блум пообещал поддержать проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированных на обеспечение интересов украинских детей.

Среди приоритетов в помощи также развитие системы ухода за детьми, лишенными родительской опеки, создание молодежных проектов и стартапов.

Накануне стало известно, что Орландо Блум прилетел на Украину в рамках гуманитарной миссии. По словам самого Блума, он навестил детей в одном из укрытий, расположенном в метрополитене, где родители оставляют своих детей по аналогии с детским садом. Актер подчеркнул, что это его первый визит на Украину с 2016 года.