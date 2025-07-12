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12 июля 2025 в 10:52

Экс-аналитик ЦРУ заметил у Трампа проблемы с психикой из-за возраста

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа появились возрастные изменения психики

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

У президента США Дональда Трампа с возрастом изменилась психика, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией, эксперт отметил, что у политика «что-то не так с ментальным аспектом».

Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом, — сказал Джонсон.

По его словам, поведение Трампа — от публичных выступлений до манеры речи — свидетельствует о резком снижении когнитивных способностей. Аналитик утверждает, что президент больше не способен вести сложные международные переговоры, и заключать с ним серьезные сделки невозможно.

Ранее член Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что Трамп начал стремительно «байденизироваться», превращаясь в своего предшественника Джо Байдена. По его словам, такой курс является ошибкой президента США, так как он приведет его в никуда.

Дональд Трамп
США
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психика
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