ВСУ обстреляли село в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района в Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Губернатор отметил, что после обстрела погибли 20 голов дойного стада.

Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников. На месте работают оперативные службы, — написал он.

22 марта ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области. В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, было нарушено энергоснабжение.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба». БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.