ВСУ обстреляли село в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Демьянки под Брянском

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение.

Сегодня ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы, — написал губернатор.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба». БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.