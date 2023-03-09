В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

В Брянской области системой ПВО сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет.

Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба». БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.

Полковник в отставке Виктор Литовкин посоветовал россиянам проявлять бдительность при появлении беспилотников и наблюдать, куда такие аппараты направляются. По его словам, это поможет вовремя спрятаться в укрытия и оказать первую помощь пострадавшим в случае атаки. По словам Литовкина, существует несколько способов борьбы с БПЛА: помимо средств ПВО, к ним относятся переносные зенитно-ракетные комплексы, «Панцири» и системы радиоэлектронной борьбы. Также существуют специальные ружья, которые позволяют прервать связь беспилотника с оператором.