Украинские военные обстреляли Брянскую область Богомаз: ВСУ обстреляли деревню Раковку под Брянском, никто не пострадал

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района. Пострадавших нет. В результате попадания снаряда повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте, — рассказал Богомаз.

2 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.

Ранее СК РФ завел уголовное дело по факту нападения в Брянской области по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников органов правопорядка и уничтожении имущества.