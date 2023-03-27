Российские ПВО сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

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Российские военные при помощи средств противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над населенным пунктом Темировка Запорожской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, суммарно за все время проведения военной операции на Украине ВС России сбили 226 вертолетов противника.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. <...> Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 226 вертолетов, — сказал Конашенков.

Помимо этого за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 620 украинских военных, а также были уничтожены склад боеприпасов ВСУ, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, 14 автомобилей, боевая установка РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установке Krab, по одной гаубице «Акация» и «Гвоздика», по две гаубицы Д-20 и Д-30, и 13 беспилотников.

Накануне российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. В Минобороны указали, что за минувшие сутки российские военные нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.