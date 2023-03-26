Минобороны: истребители ВС России сбили украинский Ми-8 в ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Димитров в ДНР, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале. В военном ведомстве также указали, что за минувшие сутки российские военные нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных, самоходку «Акация» и артустановку М777 производства США, а на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожены до 60 бойцов ВСУ. На Донецком направлении ликвидировано более 200 украинских военных, также уничтожены девять бронемашин, четыре гаубицы, польская артиллерийская система и американская РЛС.

Ранее представитель пресс-центра российской группировки «Центр» в зоне СВО Денис Аверин заявил, что расчеты артиллерийских установок «Мста-С» ударили по украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении. Цели выявил беспилотник «Орлан-10». Противник понес потери.

24 марта Минобороны сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.