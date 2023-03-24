ВСУ потеряли ангар дронов и почти 650 бойцов: новости СВО на вечер 24 марта Последние новости об СВО на Украине

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Минобороны 24 марта опубликовало свежую сводку о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронемашин, гаубицы Д-20, Д-30, три артиллерийские установки Krab польского производства, три гаубицы «Гвоздика», 12 автомобилей, три пикапа, один танк, БМ РСЗО «Град», а также одна артиллерийская система М777 американского производства.

В Одесской области в районе Сухого Лимана ликвидирован ангар с украинскими дронами. В районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов иностранных наемников. В Запорожской области в районе Степного поражена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. Средствами ПВО за сутки перехвачено три снаряда РСЗО HIMARS, также сбиты 18 украинских БПЛА.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил женщин-военнослужащих Черноморского флота, отразивших атаку украинских дронов на объекты в Севастополе 22 марта. Глава оборонного ведомства на церемонии в Национальном центре управления обороной РФ вручил Марине Фалеевой и Татьяне Целуйко ордена Мужества. Женщины-военные заметили дроны над водой и открыли по ним огонь, уничтожив два из трех БПЛА, применявшихся для атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле «никто не поседел» из-за недавней поездки главы государства Владимира Путина в Мариуполь. Песков также не согласился с мнением журналистов, что пристальное внимание к восстановлению новых регионов стало «новым стилем» президента. Спикер Кремля подчеркнул, что Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, а развитие новых регионов — «архиважная задача», которую российский лидер круглосуточно держит под контролем.

ВСУ днем обстреляли село Плехово Суджанского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, но в результате атаки в населенном пункте нарушено электроснабжение, два домовладения получили повреждения.

Фото: Thomas Alvarez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил власти Украины, что попытки отвоевать Крым будут являться основанием для применения с целью защиты любого оружия, в том числе предусмотренного «основами доктрины ядерного сдерживания». Медведев указал, что угрозу «ядерного апокалипсиса» приближают поставки Киеву западного оружия.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС Роcсии Игорь Кириллов заявил, что применение войсками Украины боеприпасов с обедненным ураном, помимо заражения собственного населения, нанесет колоссальный ущерб агропромышленному комплексу страны. Кириллов пояснил, что речь идет прежде всего о растениеводстве и животноводстве. По его словам, экспорт любой сельскохозяйственной продукции с Украины может обрушиться на многие десятки лет, если не на века. Кроме того, применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред и самим военнослужащим ВСУ, и на Западе знают об этом, подчеркнул Кириллов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на изменчивую позицию США по готовности к диалогу по разрешению украинского конфликта. По словам депутата, американские политики — «странные люди», поскольку говорят одно, а делают совсем другое. Журова выразила уверенность, что стороны в конечном итоге начнут мирные переговоры, но когда и на каких условиях это произойдет, неизвестно.