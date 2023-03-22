Артиллеристы ВС РФ разбили пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении РИА Новости: расчеты «Мста-С» разбили пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: mil.ru

«Мста-С»

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» в зоне СВО Денис Аверин заявил, что расчеты артиллерийских установок «Мста-С» ударили по украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении. Противник понес потери, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Аверин уточнил, что скопление украинской пехоты выявили беспилотники «Орлан-10».

Данные об обнаружении противника были переданы расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С». В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике, — подчеркнул руководитель пресс-центра.

По его данным, противник также пытался перемещаться на боевых машинах пехоты на Червонодибровском участке передовой. Удар артиллерии заставил военных ВСУ с потерями отойти в лес.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что более 400 бойцов ВСУ были уничтожены за сутки в ходе специальной военной операции. По его словам, наибольшие потери Киев потерпел на Донецком направлении — около 160 военнослужащих.