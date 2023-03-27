Герой России Лисицкий покончил с собой

Фото: Соцсети

Подполковник Дмитрий Лисицкий

Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Ставрополе покончил с собой Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий. По информации канала, тело военного было найдено в его собственной квартире. Ранее украинские СМИ утверждали, что мужчина был убит в зоне СВО. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным «Кровавой барыни», сослуживцы говорили, что мужчина долгое время находился в подавленном состоянии из-за жалобы от личного состава за неправомерные действия. По информации Baza, его тело было обнаружено 26 марта около 10 утра в доме на улице Серова.

Ранее интернет-журнал «7×7» сообщал, что в воинской части Подмосковья покончил с собой 21-летний солдат срочной службы из Печоры. Как утверждает издание, его тело обнаружили недалеко от водонапорной башни. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию не подтвердили.