Депутат сообщил о смерти призывника в учебной части Свердловской области Депутат Иванов сообщил о смерти мобилизованного в учебном центре в Елани Свердловской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине, передает E1. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

Мужчина был пьяный, он захлебнулся рвотными массами, это произошло еще три недели назад, — рассказал Иванов.

Портал отмечает, что жители военного городка, расположенного на территории учебного центра, обеспокоены тем, что родственники мобилизованных и таксисты завозят призывникам алкоголь. При этом некоторые местные жители зарабатывают на трафике, сдавая квартиры военным и их родным.

В октябре агентство URA.RU сообщило о гибели мобилизованного жителя Свердловской области в ходе спецоперации на Украине. Факт гибели мужчины подтвердили в военном комиссариате Краснотурьинска и Карпинска.