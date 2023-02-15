Срочник из Коми покончил с собой

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Интернет-журнал «7×7» сообщает, что в войсковой части Подмосковья покончил с собой 21-летний солдат срочной службы из Печоры. Как утверждает издание, его тело обнаружили недалеко от водонапорной башни. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«7×7» пишет, что ранее военный написал записку, в которой упомянул об издевательствах со стороны командования части: по словам срочника, они начались после его отказа участвовать в боевых действиях в зоне СВО на Украине.

После Нового года он нам звонил и говорил, что его хотят отправить на Украину. Но потом он сделал вид, что это была шутка. И как сейчас мы поняли, это, возможно, была не шутка, — рассказала его сестра.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о смерти мужчины в учебном центре в Елани Свердловской области, мобилизованного для участия в СВО на Украине. Парламентарий уточнил, что призывник скончался от отравления алкоголем. В Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

45.RU ранее сообщал со ссылкой на военного комиссара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулся в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.