Названы причины смерти двух мобилизованных в учебном центре в Елани Военком Зарипов: в учебном центре в Елани один из мобилизованных захлебнулся рвотой, другой покончил с собой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

45.RU сообщает со ссылкой на военного комиссара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулся в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.

Это категория не погибших (кто погиб в боевых действиях), это категория умерших. Да, у нас было два случая, но они не связаны с состоянием здоровья. Один захлебнулся рвотными массами, на гражданке это сплошь и рядом. Может, вырвался от семьи, может, вел такой образ жизни... Но человек сам определяет свою судьбу. Второй случай — суицид. Нашли его под утро, никаких предсмертных записок не было, — отметил Зарипов.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов объяснил высокую смертность мобилизованных в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны тем, что у каждого призывника разный уровень физической подготовки. Он подчеркнул, что «никто не застрахован» от этого.

Парламентарий ранее сообщил о трех смертях в учебном центре. По его словам, один призывник умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя.