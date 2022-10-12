В ГД объяснили высокую смертность мобилизованных в Свердловской области Депутат Иванов — о высокой смертности мобилизованных в Елани: у призывников разная физподготовка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов объяснил высокую смертность мобилизованных в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны тем, что у каждого призывника имеется разный уровень физической подготовки. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что «никто не застрахован» от этого. Ранее депутат сообщал о трех смертях в учебном центре: один призывник умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя.

Там идет боевая учеба: копают окопы, стрельбы, метание гранат, тактическая подготовка, боевое слаживание – это, конечно, требует определенных физических усилий. И даже те, у кого стоит «годен», но какие-то проблемы возникают, обращаются в медпункт. <...> В Елани большое количество людей и, к сожалению, такие случаи есть. В других местах тоже есть, но, может быть, не так афишируются, — рассказал Иванов.

По его рассказам, 11 октября он лично прибыл с визитом в Еланский гарнизон, и в очереди к медикам стояли порядка 30 человек. Депутат отметил, что вокруг территории учебного центра уже запрещена продажа алкоголя. Именно из-за его употребления скончался по меньшей мере один призывник.

Ранее Иванов сообщил о ещё одном случае смерти мобилизованного в учебном центре в Свердловской области. По его словам, призывник ранее жаловался на проблемы со здоровьем. У него остановилось сердце. Депутат отметил, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием обстоятельств смерти призывника.