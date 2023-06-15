Если нет дачи и денег на Турцию: где и как дешево отдохнуть в России Представители туриндустрии рекомендуют россиянам использовать в путешествиях личный автомобиль и выбирать бюджетные отели

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Этот туристический сезон проходит для россиян под знаком экономии, считают опрошенные NEWS.ru представители туриндустрии. Одни сокращают число дней отпуска, другие добираются до курортов самостоятельно, экономя на транспорте. Самыми популярными направлениями для отдыха в России оказались Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и еще два региона. Вице-президенты Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский и Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказали NEWS.ru, где и как дешево отдохнуть в 2023 году, если нет ни дачи, ни денег на Турцию.

Искать бонусы от туроператоров

Прежде всего нужно обратить внимание на выгодные турпакеты операторов.

«У российских туроператоров есть большие квоты в гостиницах. К тому же бронирование с моментальным подтверждением дает туристу стопроцентную гарантию. Туроператор или отель также могут предложить свои программы лояльности, если турист часто обращается к определенному туроператору или отелю. Это могут быть определенные скидки или бонусы», — поясняет Дмитрий Горин.

Учитывать сезонный фактор

При покупке турпакета необходимо учитывать сезонный фактор, рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

«В межсезонье цены на отдых снижаются в разы. Если обратить внимание на даты, то можно заметить, что спрос немного просаживается в первые числа месяцев. И часто отели снижают цены на эти даты», — отметил эксперт.

Можно отправиться путешествовать в те регионы, где турпоток резко снизился из-за отсутствия иностранцев. Среди таких, по словам Уманского, практически все регионы Центральной России, Поволжье, Сибирь.

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Бронировать билеты заранее

Лучше всего покупать билеты по акциям раннего бронирования, рекомендует Дмитрий Горин. По его словам, турист может получить скидку 10% и более.

«Билеты, купленные накануне, дороже. Последние места в отелях или последние места в самолете стоят существенно дороже, чем покупка аналогичных билетов и бронирование номера заранее», — пояснил он.

Сэкономить на транспорте

Сегодня часть туристов нередко выбирает личный автотранспорт, чтобы сэкономить, рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.



«Авиационные и железнодорожные связи являются основной составляющей всей туристической повестки. Но в последние годы стал популярен автомобильный туризм. Люди бронируют отели у туроператоров, а доезжают до места отдыха самостоятельно», — сказал он.

Зачастую это позволяет заметно уменьшить стоимость всего путешествия.

Если принято решение лететь на самолете, можно купить билет с менее удобным временем вылета. Такие билеты стоят дешевле.

«Часто в турпакетах транспорт может составлять 50%. Удобное время вылета всегда дороже. Менее удобные — дешевле. К неудобным относятся вечерние, ночные перелеты», — уточнил эксперт.

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Выбирать двух-трехзвездочный отель

На курортных направлениях внутри России заметно поднялись цены на пятизвездочные отели, сообщил Дмитрий Горин.

«В целях экономии лучше рассмотреть отели с двумя-тремя звездами. Нужно понимать, что в этом сегменте есть новые, качественные гостинцы. Однако они будут соответствовать тем стандартам, которые присваиваются гостиницам двух-трех звезд. Номер в такой гостинице будет поменьше, чем в пятизвездочном отеле, но если туристы больше времени собираются проводить на природе, то можно сэкономить на жилье», — поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии.

Сократить количество дней отдыха

Некоторые туристы сокращают дни отпуска, отмечает Дмитрий Горин. «Берут не полноценную неделю отдыха, а пять или шесть дней», — пояснил он. Таким образом можно сэкономить на оплате проживания в отеле.

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Какие направления для россиян самые дешевые

По словам Горина, отдых в Абхазии может обойтись дешевле, чем в Краснодарском крае. Так, услуги транспорта при перемещении по этой республике обойдут на 15–20% дешевле.

«Краснодарский край — самое популярное направление у российских туристов в этом году. Но можно обратить внимание на Крым. Сейчас там есть специальные скидки и предложения», — отметил он.

Дмитрий Горин рассказал, какие еще направления пользуются спросом у россиян в 2023 году.

«Сейчас набирают популярность такие направления, как Северный Кавказ, Минеральные воды, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Татарстан. Если выбирать здесь отель с двумя-тремя звездами, можно найти доступные предложения», — заметил эксперт.

В условиях крайне ограниченного бюджета эксперт советует путешествовать внутри своего региона.

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