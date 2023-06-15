Стало известно, куда лететь отдыхать при высоком курсе доллара В «Слетать.ру» назвали выгодные летние туры на фоне удорожания доллара

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Несмотря на резкий рост курса доллара до 84,5 рубля, для россиян еще доступны выгодные туры за рубеж, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Слетать.ру». Среди предлагаемых направлений есть Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и даже Мальдивы (все цены указаны уже с учетом перелета).

Рост курсов валют за последнее время, безусловно, отразился на стоимости туров в рублевом эквиваленте. Но отправиться на отдых за границу и сейчас, в высокий сезон, можно по выгодным ценам. Так, забронировать недельный тур стоимостью до 100 тысяч рублей можно в Турцию. На двоих такое путешествие с проживанием в отеле 4* на «все включено» и вылетом в конце июня - начале июля обойдется от 74 тысяч рублей. При этом средний чек на данном направлении у клиентов компании находится сейчас на уровне 184,6 тысячи рублей, — сообщили представители сервиса.

В этом же ценовом диапазоне есть возможность купить тур в Египет. Стоимость отдыха на семь ночей в отеле категории 4* на «все включено» начинается от 76 тысяч рублей на двоих. В среднем же путешественники тратят на поездку в Египет 167 тысяч рублей.

Бюджетно можно слетать также в ОАЭ. Семь ночей в отеле 3* на завтраках обойдутся в сумму от 61 тысячи рублей на двоих, в отеле 4* — от 63 тысяч рублей. Средний чек на туры в страну у клиентов «Слетать.ру» составляет 162,5 тысячи рублей.

В диапазоне от 100 тысяч до 150 тысяч рублей предлагаются туры в Катар. Неделя в отеле 3* на завтраках обойдется в сумму от 110 тысяч рублей на двоих. В Таиланде на аналогичных условиях можно отдохнуть на сумму от 127 тысяч рублей, на Шри-Ланке — от 107 тысяч рублей.

Немногим дороже 150 тысяч рублей выйдет отдых на Мальдивах. Например, доступны предложения с размещением на семь ночей в отеле 3* и завтраками от 175 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что нападение акулы на человека в Хургаде шокировало россиян. Некоторые путешественники даже решили отказаться от поездок в Египет. Туристы недовольны мерами безопасности и боятся плавать в море.