Стоит ли ехать в Египет после нападения акулы: отзывы российских туристов Люди волнуются за безопасность и боятся плавать в море

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Нападение акулы на человека в Хургаде шокировало россиян. Некоторые путешественники даже решили отказаться от поездок в Египет. Туристы недовольны мерами безопасности и боятся плавать в море. NEWS.ru поговорил с дайверами, отдыхающими и представителями туриндустрии, чтобы узнать, как трагедия в Хургаде повлияла на атмосферу на курортах Красного моря и стоит ли ехать в Египет в 2023 году.

Как на туристов повлияло нападение акулы

Трагедия, которая может отразиться на популярности отдыха в Египте, произошла 8 июня. На пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло в нескольких метрах от берега на глазах очевидцев. Жертвой нападения оказался 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. Мужчина пытался уплыть от хищника, но тщетно — акула растерзала жертву. Позднее хищника поймали.

После нападения власти ввели официальный запрет на купание в курортных зонах. Он продлился несколько дней. Представители туриндустрии склонны считать, что решение об отмене запрета связано с опасениями провалить туристический сезон.

В Telegram-каналах о жизни в Египте продолжаются бурные обсуждения случившегося. NEWS.ru пообщался с участниками профильных чатов и убедился, что люди напуганы произошедшим.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я ездила в Египет раз десять, но теперь решила — больше туда ни ногой. Это очень страшная история. Кадры, на которых запечатлена трагедия, прочно засели в моей голове. Получается, что жертвой акулы при определенном стечении обстоятельств может стать каждый», — рассказала NEWS.ru москвичка Ирина Зосимова.

33-летний житель Нижегородской области Андрей недавно вернулся из Хургады. Он тоже признался NEWS.ru, что в ближайшее время больше туда не собирается.

«Сами подумайте: это же ад какой-то! Акула, которая съела парня, плавала в акватории несколько часов. Ее заметили утром, а трагедия случилась после обеда. Никто не предпринял никаких мер. Египетские власти надеются на авось. В этот раз не прокатило», — рассказал мужчина.

Наталья из Самарской области в разговоре с корреспондентом NEWS.ru призналась, что после обсуждений с родственниками приняла решение отказаться от тура.

«Я должна была ехать в Хургаду в начале июля, но решила отказаться от тура. Да, понесла финансовые потери, но мне все равно так спокойнее», — рассказала женщина.

Как трагедия в Хургаде изменила отношение к акулам

Инструктор по дайвингу Артем Давыдов, который живет в Хургаде, подтвердил NEWS.ru, что туристы напуганы произошедшим.

«Понятно, что люди боятся. Купаются, но боятся. Сам я за пять лет встречал акул восемь раз. Как правило, они не нападают, главное — правильно себя вести», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Oliver Anlauf/imagebroker.com/Global Look Press

По словам дайвера, следует соблюдать ряд рекомендаций. В частности, плавать в маске и ластах, при встрече в воде с хищником держать визуальный контакт, не создавать брызг и быть максимально спокойным.

«При нападении надо попытаться оттолкнуть акулу, взявшись за верхнюю часть морды. Этот прием может спасти жизнь», — указал Давыдов.

Дайвер также отметил, что у некоторых после трагедии, напротив, проснулся интерес к акулам — экстремалы захотели своими глазами увидеть животное. Таким клиентам в Египте предлагают дайвинг-сафари, стоимость которого начинается от 800 евро за неделю.

Популярность Египта падает, но не из-за акул

Египетское направление отдыха становится менее популярным среди россиян. И дело не только в акулах, утверждает в разговоре с NEWS.ru член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он рассказал, что россияне массово ездят на отдых в Египет с 1995 года. По его словам, за минувшие 28 лет было зафиксировано около 20 нападений акул на людей, трагически закончилась половина из них.

«Многое зависит от того, происходит ли повторное нападение. Акула-людоед обычно не успокаивается и совершает новую попытку спустя пять-шесть дней. Если такое случается, рынок, как правило, остро реагирует: продажи туров могут рухнуть на 20–25%. В этот раз все ограничилось одним нападением — через 10–15 дней эта история забудется. Так устроена человеческая память и психика», — объяснил Мкртчян.

Фото: Dr. James P. McVey, NOAA Sea Grant Program,/Public domain/Wikimedia Commons Тигровая акула, пойманная на Гавайях. Эти хищники предпочитают мутные воды, днем обычно держатся у дна моря. Тигровая акула представляет собой едва ли не наиболее опасный для человека вид Фото: Dr. James P. McVey, NOAA Sea Grant Program,/Public domain/Wikimedia Commons Тигровая акула, пойманная на Гавайях. Эти хищники предпочитают мутные воды, днем обычно держатся у дна моря. Тигровая акула представляет собой едва ли не наиболее опасный для человека вид Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press Большая белая акула. Заплывает в Красное море через Суэцкий канал или пролив. Белая акула представляет для человека наибольшую опасность Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press Большая белая акула. Заплывает в Красное море через Суэцкий канал или пролив. Белая акула представляет для человека наибольшую опасность Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press Бронзовая акула-молот. Бронзовые акулы-молоты потенциально опасны для человека Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press Бронзовая акула-молот. Бронзовые акулы-молоты потенциально опасны для человека Фото: DanitaDelim/Global Look Press Китовая акула. Акула, которая не представляет угрозы человеку Фото: DanitaDelim/Global Look Press Китовая акула. Акула, которая не представляет угрозы человеку Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics/Global Look Press Белопёрая серая акула. Этот вид редко бывает агрессивным, если акул не провоцировать Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics/Global Look Press Белопёрая серая акула. Этот вид редко бывает агрессивным, если акул не провоцировать Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics/Global Look Press Рифовая акула. Этот вид редко бывает агрессивным, если акул не провоцировать Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics/Global Look Press Рифовая акула. Этот вид редко бывает агрессивным, если акул не провоцировать

Однако акулы далеко не главная угроза для отдыха россиян в Египте. По словам эксперта, эта страна потеряла популярность из-за высоких цен, превышающих стоимость путевок в Турцию. По информации Мкртчяна, стоимость среднего тура в страну пирамид начинается от 150 тысяч рублей на семью из трех человек.

«Высокая цена обусловлена в первую очередь стоимостью перелетов. У России сейчас мало самолетов, которые могут летать в Египет, не опасаясь, что их арестуют. Отсюда и взлетевшие цены», — говорит собеседник NEWS.ru.

Станет ли Египет снова массовым направлением

По мнению Мкртчяна, в ближайшей перспективе практически нет шансов, что Египет снова станет массовым направлением для россиян:

«Полеты туда были закрыты после террористического акта (взрыв самолета „Когалымавиа“ 31 октября 2015 года, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. — NEWS.ru) в течение пяти лет. Это очень большой срок: если парень с девушкой пять лет не видятся, они тоже неизбежно охладевают друг к другу. Так случилось и с Египтом — он переориентировался на туристов из других стран».

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press

Руководитель туристического агентства Инна Липина рассказала NEWS.ru, что нападение акулы в Хургаде разрушило планы туроператоров.

«У нас была робкая надежда, что Египет, наконец, разгонится. Люди устали от Турции. История с нападением акулы, которая была так широко освещена, все окончательно похоронила. Клиенты заходят в офис и чуть ли не с порога говорят — нам бы купить тур, но только не в Хургаду», — рассказал Липина.

По ее словам, представители туристической отрасли сходятся во мнении, что у людей сложилось прочное убеждение — в Египте дорого и опасно.

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