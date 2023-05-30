Туроператоры планируют предлагать россиянам путевки в Европу через Грузию

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания Georgian Airways обнародовала сквозные тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, сообщает АТОР. Его эксперты рассказали о стоимости билетов и о возможности заказывать пакетные туры.

В Грузии хотят предложить российским туристам рейсы через Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. Уже сейчас у Georgian Airways можно приобрести билеты из Москвы в Вену и Париж. Так, стоимость перелета в Австрию с часовой пересадкой в Тбилиси в середине июня составит от 49,5 тысячи рублей на одного человека в одну сторону. Подобный перелет в Париж оценивается почти в 51 тысячу рублей.

Российские туроператоры готовы сотрудничать с Georgian Airways, чтобы организовать россиянам отдых в Южной Европе.

Да, безусловно, нам интересны европейские маршруты. Мы формируем туры на базе всех доступных для бронирования регулярных рейсов. Нам очень интересны Италия, Греция, Франция, — сообщили в PAC Group.

Также готовы продавать туры через Грузию в Ambotis Holidays. Компанию интересуют рейсы в Салоники (Греция) и Ларнаку (Кипр). Кипрское направление назвали интересным в FUN&SUN. В «Интуристе» готовы рассмотреть возможности перелета на Georgian Airways в том числе и в Италию, если у авиакомпании можно будет выписать билет на пересадочный рейс в Европу одним бланком.

Ранее главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров заявил, что после возобновления авиасообщения между Грузией и Россией у Тбилиси появилась возможность организовать транзитные рейсы, что будет выгодно для страны. Эксперт подчеркнул, что Грузия старается как можно быстрее включиться в этот выгодный сегмент рынка.