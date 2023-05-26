Авиаэксперт раскрыл выгоду Грузии от возобновления сообщения с Россией Авиаэксперт Гусаров назвал транзитные рейсы из России выгодными для Грузии

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После возобновления авиасообщения между Грузией и Россией у Тбилиси появилась возможность организовать транзитные рейсы, что будет выгодно для страны, рассказал главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров. Эксперт в беседе с «ПолитЭкспертом» подчеркнул, что Грузия старается как можно быстрее включиться в этот выгодный сегмент рынка.

Турция, Азербайджан, Арабские Эмираты и Армения зарабатывают большие деньги на транзите россиян-туристов в Европу и США. Только Грузия раньше не имела такой возможности, потому что был запрет России на полеты. Но теперь он снят. Грузия пытается быстро включиться в прибыльный сегмент рынка, — отметил Гусаров.

По словам авиаэксперта, странам вокруг России выгодно сотрудничать по вопросам перевозок. Он уточнил, что многие из них, в том числе Финляндия, активно развивали аэропорты и авиакомпании благодаря российским туристам. Гусаров подчеркнул, что полеты в Париж было выгодно совершать через Ригу или Хельсинки, а самым популярным транзитом была Белоруссия.

Развитие авиасообщения с Россией поможет Грузии увеличить объемы перевозок, допустил Гусаров. Эксперт пояснил, что для этого Тбилиси нужно обращать внимание на ценовую политику. Он отметил, что у России нет проблем с организацией пассажиропотока в Европу.

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили ранее заявил, что авиакомпания с 15 июня запустит для россиян транзитные рейсы в Европу, в рамках которых полеты будут осуществляться в пять европейских городов: Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники. По его словам, пассажиропоток между Россией и Грузией постепенно восстановится.