Россияне смогут летать в Европу через Тбилиси Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу с 15 июня

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Самолет авиакомпании Georgian Airways

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 15 июня запустит для россиян транзитные рейсы в Европу, в рамках которых полеты будут осуществляться в пять европейских городов: Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники, заявил RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. Маршруты будут проходить через Тбилиси. Он также убежден, что пассажиропоток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях, — сказал он.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

На следующий день, 20 мая, состоялся первый прямой авиарейс компании Georgian Airways из Тбилиси в аэропорт Москвы Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.