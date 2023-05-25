Россиянам рассказали о популярных направлениях для летнего отпуска Вице-президент РСТ Барзыкин назвал страны ближнего зарубежья трендом сезона отпусков

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Гагра, Абхазия

Поездки в страны ближнего зарубежья станут одним из трендов сезона отпусков в 2023 году, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В разговоре с KP.RU он отметил, что высокий спрос сохранится на путешествия в Абхазию. По его словам, также дешево будет отправиться в Белоруссию.

В Белоруссию можно уехать на «Ласточке» за 2800 рублей, появляются новые рейсы в Минск из регионов. На отдых в Абхазии спрос очень высокий, она примет более 1,3 млн отдыхающих, не считая экскурсантов, — подчеркнул Барзыкин.

Он уточнил, что перспективным направлением также станет Узбекистан, а Армения будет оптимальным вариантом по сочетанию цены и удобства перелета. Кроме того, в этом году будут летать чартерные рейсы в казахстанский город Актау, который расположен на Каспийском побережье. Вице-президент РСТ назвал это новым направлением пляжного отдыха.

Барзыкин отметил, что самый бюджетный вариант — Белоруссия. Там можно отдохнуть, уложившись в 20 тысяч рублей на двоих. Абхазия обойдется примерно в 30 тысяч рублей на двух человек без учета дороги.

Основным направлением для туризма остается Турция. С конца мая по начало июня там можно отдохнуть за 100 тысяч рублей на двоих в отеле «Все включено», но в пик сезона цены вырастут. Также популярностью пользуются ОАЭ и Турция. Из новых направлений для туристов Барзыкин выделяет Африку — было возобновлено авиасообщение с Марокко. С 1 июля появятся регулярные рейсы на Кубу. Вице-президент РСТ также рекомендует обратить внимание на Тунис. По его словам, это хорошее место для отдыха, напоминающее Французскую Ривьеру.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин ранее рассказал, что летний турпакет в Сочи на человека с перелетом и десятидневным проживанием в отеле в среднем стоит 55–60 тысяч руб. Он уточнил, что гостиничный отдых в Крыму обойдется одному взрослому в 35–40 тысяч руб. за те же 10 дней, но добираться туристам придется самостоятельно на поезде.