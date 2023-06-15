Российский форум «Путешествуй!» в третий раз собрал экспертов туристической отрасли под одной крышей. Гостями студии NEWS.ru стали топовые спикеры, которые рассказали о наиболее популярных этим летом направлениях, наблюдающихся на рынке путешествий тенденциях и перспективах развития внутреннего и внешнего туризма России. Какой курорт легко сможет заменить турецкий all inclusive? Чем готовы удивить Узбекистан, Киргизия, Хабаровский край и Чувашия? С какими странами в ближайшее время Россия наладит прямое авиасообщение? И станут ли путешествия дешевле? Ответы — в новом сюжете NEWS.ru.