Турбаза на Алтае по цене Турции: сколько стоит отдохнуть в России в 2023-м Отдых внутри страны все больше переходит в категорию «лакшери»

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Смоленская область

Россияне всё активнее переключаются на внутренний туризм. В топе предпочтений сегодня — загородные отели и базы отдыха в регионах. По состоянию на март подавляющее большинство из них уже забронировано до конца лета. При этом ценник вряд ли можно назвать демократичным: за сопоставимые деньги можно провести отпуск, например, в Турции. Представители туротрасли утверждают, что нынешний тренд в первую очередь связан с увеличивающимся числом невыездных граждан. В свою очередь бизнес не теряется, пытаясь удовлетворить растущий спрос и заработать на этом. Сколько стоит провести отпуск в России, есть ли в стране достаточное число качественных отелей, какие услуги включены в цены — в материале NEWS.ru.

Как изменились цены на отдых в России за год

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), внутренний туризм действительно демонстрирует значительный рост. Растет и доля туроператоров на внутреннем туристическом рынке: в 2022 году, по предварительным оценкам, она увеличилась с 23% до 30%. По оценкам АТОР, большинство регионов РФ по объемам организованного потока превзошли уровень 2019 года, который является сейчас базой для сравнения.

Если общий турпоток в России в 2022 году вырос на 7%, то количество внутренних туристов, отправленных туроператорами, — на 16% в среднем по стране. Средний чек на пакетный отдых в России составил в 2022 году 75 тысяч рублей на человека, что на 15% больше, чем в 2021 году.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Домбай, Россия

Где россияне чаще всего бронируют места

«Продолжает расти доля бронирований отдыха в „домашнем“ или сопредельном регионе, на фоне нестабильной ситуации сокращается количество дальних поездок. Соответственно, растет и доля туристов, добирающихся до места отдыха на собственном автомобиле», — рассказали в АТОР.

Там также подтвердили, что туроператоры на фоне ухода глобальных платформ бронирования в 2022 году расширили и будут продолжать расширять ассортимент за счет гостевых домов и мини-отелей.

В нынешних реалиях россияне предпочитают турбазы и загородные отели. Однако, как утверждают представители отрасли, именно с такими местами размещения в стране серьезные проблемы.

«В России очень не хватает качественных турбаз. Так, порядка 90% из них — старые, еще из советского прошлого, которым, как правило, более 30 лет. Тут можно относительно недорого отдохнуть: например, на берегу Дона сутки на базе отдыха такого типа стоят в среднем 3500–4000 рублей вместе с трехразовым питанием. Питание, конечно, без изысков — обычные котлетки с макаронами», — рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Смоленская область

Почему отдых на российских турбазах стоит так дорого

По словам экспертов, наиболее острый дефицит наблюдается с базами отдыха категории «4 звезды» и выше. Отдых же на существующих качественных турбазах стоит 10–20 тысяч рублей в сутки.

«Спрос на качественное размещение сегодня колоссальный. Подобных турбаз катастрофически не хватает, отсюда и кусающиеся цены. Например, спрос на хорошие турбазы на Алтае и Байкале просто сумасшедший, он превышает предложение в четыре-пять раз! Но пока там очень низкий сервис и очень высокие цены», — подчеркнул Мкртчян. По его словам, на Алтае уже к апрелю большинство турбаз будет забронировано до конца лета.

Управляющий одной из баз отдыха в Поволжье Сергей Никонов пояснил NEWS.ru, что недостаточное число качественных отелей, турбаз и гостевых домов связано с дефицитом «длинных» кредитных денег:

«Чтобы построить нормальную базу отдыха, потребуется куда больше 20 миллионов рублей, при этом окупается она не очень быстро — около десяти лет. Далеко не все базы можно полноценно эксплуатировать в зимний период — многое зависит от климата, географии», — отметил Никонов.

Что такое глэмпинг, в чем отличие от кемпинга

Именно поэтому, подтверждает Алексан Мкртчян, бизнес сегодня всё чаще предпочитает инвестировать в строительство глэмпингов: «Раньше активно строили кемпинги, а сегодня — глэмпинги. Последние отличаются элементами гламура — молодые люди при выборе отдыха, конечно, поедут в глэмпинг, а не кемпинг».

Эксперт пояснил, что мода заставляет собственников в срочном порядке переоборудовать кемпинги в глэмпинги — для этого достаточно нанять дизайнера, инвестировать в модернизацию около двух миллионов рублей и получить рестайлинговую версию проекта.

«В глэмпинге появляются качели, увитые белыми лилиями, красивые фотозоны... Девушки на это позитивно реагируют, потому их популярность сейчас весьма высока», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Что лучше выбрать — Турцию или Россию?

В итоге потребители оказываются перед выбором: провести отпуск в пределах родного или соседнего региона или же отправиться, например, в Турцию. Сегодня отдых на турбазе на берегу Волги или Дона сопоставим по стоимости с зарубежным вояжем, например, в турецкую Анталью.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Глэмпинг в Смоленской области

В пользу российских турбаз работает сразу несколько факторов, говорят эксперты. Так, по словам Алексана Мкртчяна, многих россиян подкупает то, что «можно сесть в машину, отдать тысячу рублей за бензин и оказаться на хорошей базе отдыха». Он также отметил, что цены на авиабилеты заметно растут: в среднем стоимость перелета из российского региона в Турцию составляет 35–40 тысяч рублей на человека.

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что всплеск интереса к турбазам и загородным отелям произошел во многом не от хорошей жизни. По его словам, «выездного туризма сегодня как такового нет». Плюс ко всему, заметил Давыденко, стремительно увеличивается число «невыездных» россиян — представителей органов государственной власти, силовиков, которые теперь не могут покидать пределы России.

«Дальнейшее развитие турбаз будет зависеть от того, что будет происходить с выездным туризмом. Если всё останется так, как сейчас, то базам это, конечно, только в плюс. Людям же надо где-то отдыхать», — указал эксперт.

Когда в России построят много хороших гостиниц

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что хороших баз отдыха в регионах действительно не хватает. При этом он подчеркнул, что власти осознают значимость проблемы. По его словам, если в прошлом году на строительство глэмпингов и отелей правительством РФ было выделено около 4 млрд рублей, то уже в нынешнем — в два раза больше. «Надо успеть за спросом», — объясняет Барзыкин.

Речь идет об инициативе Минэкономразвития, которое предложило расширить меры поддержки туротрасли и в ближайшие два года направить 8 млрд рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных гостиниц в России, в том числе глэмпингов. Необходимость увеличения номерного фонда по всей стране и ускорения строительства модульных гостиниц связана, по заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, с появлением новых точек роста внутреннего туризма.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Такая программа работала в прошлом году и была востребована и регионами, и бизнесом. Более трех тысяч номеров получим в результате ее реализации. При этом объем заявок регионов более чем в три раза превысил объем выделенных средств», — заявлял ранее Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Так, в рамках грантовой поддержки предполагается субсидировать до 50% стоимости номера, при этом не более 1,5 млн рублей за номер. Здесь выделяется два сегмента — небольшие семейные отели до 10–15 номеров и более крупные комплексы — от 100 номеров, в частности, на базе уже действующих гостиниц.

По мнению Барзыкина, сейчас надо заняться диверсификацией регионов: по его мнению, с точки зрения развития туризма наравне с Алтаем популярны Карелия, Челябинская и Свердловская области.

Сколько стоит отдых в России

На данный момент сутки в люксовом номере на базе отдыха «Лесная быль» в Ульяновской области обойдутся в среднем в 6500 рублей. В том же регионе можно провести отпуск прямо на берегу Волги в парк-отеле «Архангельcкая слобода». Там за неделю проживания в середине июля в одноэтажном доме-студии, построенном из рубленого бревна, придется отдать чуть более 95 тысяч рублей. В доме — гостиная с камином, которая соседствует со спальней. Максимальная вместимость — четыре человека. При этом питание в стоимость не включено.

В Татарстане можно отдохнуть в современном экоотеле «Камский отель», расположенном в Камском устье. Стоимость проживания весной здесь варьируется от 5500 до 9000 рублей в сутки в зависимости от номера. Судя по данным системы бронирования на сайте отеля, доступных для отдыха номеров в летнее время уже нет. Туристам обещают смотровые террасы, Камское море, банкетный зал на 100 человек, экскурсии в Юрьевские пещеры, сапсерфинг — катание на доске, ходьбу со скандинавскими палками по красивым местам, а также прогулки на катере и сафари на внедорожнике.

Отелей премиум-сегмента много в Подмосковье. Один из них расположился на лесопарковой территории общей площадью 220 гектаров. К услугам гостей — три виллы с авторским дизайном, шесть уютных коттеджей в экостиле с верандами, гостиница на 62 номера, 20 гостевых домов, ресторан с верандой на берегу озера, спа-центр с бассейном и баней, спортивный комплекс с термальной зоной, тренажерным залом и бассейном, рестораны русской кухни, собственная конюшня, прокат, детский клуб и детские площадки. Неделя отдыха в июне в номере на двух гостей обойдется в 170–250 тысяч рублей.

Фото: София Руснак/NEWS.ru Московская область

В Астраханской области отдых на турбазе среднего ценового сегмента «Якорь» обойдется в среднем в 9 тысяч рублей в сутки. Проживание в местном загородном отеле «Рыбзавод» будет стоить от 30 тысяч рублей в сутки.

Что касается озера Байкал, неделя летом в экоотеле «Байкальское шале» стоит чуть более 72 тысяч рублей. За сутки в загородном отеле BaikalWood Eco Lodge & Spa, расположенном в поселке Хужир Иркутской области, придется выложить 10 тысяч рублей.