Живодеры искалечили кота, взорвав петарду в его заднем проходе В Тюмени живодеры вставили коту петарду в задний проход и взорвали ее

Живодеры вставили петарду в задний проход коту по кличке Рыжик и взорвали ее, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, случай жестокого обращения с животным произошел в Тюмени. По словам ветеринаров, питомец жив, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Специалисты отметили, что у несчастного животного начался некроз тканей, а еще вывихнута лапа. Кот очень вялый, почти не ест. Ветеринары пока не берутся судить, выживет Рыжик или нет. В то же время они подтвердили, что травмы очень похожи на последствия взрыва.

Ранее в Иркутске мужчина несколько раз ударил собаку ножом. Очевидцы вызвали полицию и пытались самостоятельно остановить жестокость, однако местный житель игнорировал их обращения. После задержания выяснилось, что пес принадлежит самому злоумышленнику.

До этого в Узбекистане живодеры надругались над ослом: ему отрезали уши, жестоко избили и подвергли сексуальному насилию. Покалеченное животное подобрали в городе Чирчике зоозащитники. Осла удалось спасти. Его поместили в приют «Доброе сердце».