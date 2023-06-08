ВКС «от всей души бьют» по танкам в Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 8 июня Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 8 июня колонны танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наступление в районе Орехова на Запорожском фронте

Фото: МО Украины

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 8 июня колонны танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка ведутся боевые действия высокой интенсивности. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. В то же время украинская армия продолжает атаки на приграничные российские регионы. Утром 8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали по двум воздушными целям. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где ВСУ начали танковую атаку

Рогов заявил, что на Запорожском фронте ведутся боевые действия между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка. По его словам, российские артиллеристы и авиация ВКС «от всей души бьют» по ВСУ.

Как уточнил в своем Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов, по состоянию на 07:00 мск 8 июня на направлении Орехов — Токмак велись активные боевые действия. Он добавил, что при атаке Орехова ВСУ задействовали порядка десяти танков и «зацепились» за передний край российских позиций. По словам Пегова, бой продолжается до сих пор, значительных продвижений у украинской стороны нет. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российское военное командование подняло истребители и вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак в Орехове Запорожской области. По их информации, ВС РФ успешно наносят удары по районам скопления живой силы и бронетехники ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

ПВО сбили две цели под Белгородом

В своем Telegram-канале Гладков написал, что в Белгороде системы ПВО поразили два воздушных объекта. О пострадавших и разрушениях губернатор не сообщил.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

Telegram-канал SHOT cообщает, что один обломок украинской ракеты упал в населенном пункте Разумное примерно в 10 км от Белгорода, а второй нашли жители поселка Маслова Пристань в Шебекинском районе примерно в 20 км от Белгорода.

SHOT уточняет, что, по предварительной информации, две сбитые ракеты ВСУ были выпущены из РСЗО «Ольха». Российская ПВО перехватила их на высоте 12 км в 25 км от границы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Обстрелы ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило, что в течение последних 24 часов территория республики подверглась 26 обстрелам со стороны украинских военных. По некоторым данным, было выпущено 148 боеприпасов. На Донецком направлении ВСУ устроили 15 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 155 мм. В районе Горловки было зафиксировано 11 обстрелов из артиллерии калибра 152 мм.

Районы шести населённых пунктов ДНР, включая Горловку, Широкую Балку, Донецк, Макеевку, Александровку и Старомихайловку, подверглись обстрелам. Представительство ДНР также сообщило о ранении двух мирных жителей в Донецке и Старомихайловке.

Фото: МО Украины

Взрывы в Луганске

«ЛуганскИнформЦентр» сообщил, что утром 8 июня в Луганске прогремели несколько взрывов. Очевидцы отмечают, что над городом поднимался черный дым. По данным РИА Новости, взрывы произошли из-за ракетного удара. Уточняется, что ранее был слышен гул, похожий на звук при пролете ракеты. В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.

Новая диверсия на железнодорожных путях

SHOT сообщил, что в Ростовской области неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. По информации канала, это привело к небольшой задержке в движении двух поездов. Повреждения выявили в районе станции Хапры. При осмотре оказалось, что ночью кто-то поджег релейный и батарейный шкафы. Как сообщил канал, на месте нашли две пятилитровые бутылки, десятилитровую канистру и тряпки, пропитанные горючим. Последствия быстро устранили, сейчас составы курсируют по расписанию.

Как отмечает SHOT, по факту диверсии возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Диверсантов разыскивают. Минобороны и ФСБ пока не комментировали эту информацию.

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