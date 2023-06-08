Минобороны России показало удары вертолетов Ка-52 по ВСУ Минобороны России показало удары вертолетов Ка-52 по ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: РИА Новости

Ка-52

Министерство обороны РФ показало кадры обстрела позиций ВСУ вертолетами Ка-52 на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. На записи, опубликованной РИА Новости, видно, что российские военные прицельно бьют по украинским боевым бронированным машинам. Всего было уничтожено четыре объекта военной техники ВСУ.

Экипажи вертолетов высокоточными управляемыми ракетами наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике противника, — заявили в Минобороны.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные попытались войти в Артемовск и прорвать оборону российских сил после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении. В ведомстве уточнили, что противник не добился успеха и на Донецком направлении. Все попытки нападения были отражены.

По данным Минобороны, всего было отражено восемь попыток наступления штурмовых бригад ВСУ. За сутки в результате действия российских сил на Донецком направлении были убиты около 415 украинских военных, а также уничтожены 19 единиц техники, включая два танка.