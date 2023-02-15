В Донецке сработала система ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Взрыв произошел утром в Пролетарском районе Донецка, передает корреспондент ТАСС. Предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным силовиков, система ПВО сбила ракету, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия совершила 85 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток. Различные разрушения получили три гражданских объекта.

По информации центра, при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 122 мм и 155 мм, стандартного для армий стран НАТО. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Зайцево, Макеевка и район Ясиноватой.

До этого народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска нанесли удар по частному сектору, расположенному на улице Магдебургской. По предварительной информации, при обстреле погиб мирный житель, еще один ранен. В результате удара оказались разрушены и повреждены несколько домов, а также линии электропередачи.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка ранее предложил переименовать СВО в операцию по спасению миллионов жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в результате непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины, в том числе по центру Донецка, в первую очередь страдает мирное население.