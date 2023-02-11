В ДНР предложили переименовать СВО В Донецке предложили переименовать СВО в операцию по спасению жителей Донбасса

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец отдельного разведбата Народной милиции ЛНР на позиции на Северском направлении

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка предложил переименовать специальную военную операцию РФ в операцию по спасению миллионов жителей Донбасса. В интервью ТАСС он подчеркнул, что в ДНР никогда не питали иллюзий по поводу отношения Украины и ее западных союзников.

Сегодня можно смело говорить, что специальную военную операцию нужно расценивать как операцию по спасению миллионов жителей Донбасса, — сказал Бидевка.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», ранее предположил, что на взятие под контроль всей территории Донбасса потребуется порядка полутора-двух лет. Если задачи СВО будут определены более широко, времени потребуется больше, считает он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что спецоперация России на Украине нацелена на прекращение боевых действий в Донбассе, которые продолжаются с 2014 года. По его словам, Москва сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, однако во время этих попыток ее «водили за нос».