Сильное возгорание в Петровском районе Донецка попало на видео

Фото: Социальные сети

В Петровском районе Донецка возникло сильное возгорание и задымление в результате обстрела ВСУ, передает корреспондент NEWS.ru. На месте ЧП работают пожарные и экстренные службы.

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила в Telegram-канале, что украинские войска нанесли удар по частному сектору, расположенному на улице Магдебургской. По предварительной информации, в результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. В результате удара оказались разрушены и повреждены несколько домов, а также линии электропередачи.

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка ранее предложил переименовать СВО в операцию по спасению миллионов жителей Донбасса. Он подчеркнул, что в результате непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины, в том числе по центру Донецка, в первую очередь страдает мирное население.

11 февраля обстрелам ВСУ подверглось село Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ранения получили трое мужчин. По его словам, было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия, а также еще один — по остановке транспорта.