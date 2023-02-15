В ДНР пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинская армия совершила 85 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток.

Различные разрушения получили три гражданских объекта.

По информации центра, при обстрелах применялась ствольная артиллерия калибра 122 мм и 155 мм, стандартного для армий стран НАТО. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Зайцево, Макеевка и район Ясиноватой.

11 февраля Старовойт сообщал, что украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что под обстрел попала бригада строителей, один человек погиб. Также один из строителей был ранен, его доставили в больницу бортом санавиации.

С 4 февраля в Курской области действует бессрочный высокий уровень террористической опасности. По словам Старовойта, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

Также 11 февраля сообщалось о взятии разведчиками Западного военного округа двух опорных пунктов Нацгвардии Украины в районе Кременной.