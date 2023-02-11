Российские военные отбили у ВСУ опорные пункты под Кременной Российские военные захватили два опорных пункта Нацгвардии Украины на Кременском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины на Кременском участке фронта. Один из военных рассказал РИА Новости, что его группа штурмовала оба пункта противника одновременно, наступление велось по всей территории леса. По его словам, бой шел быстро, украинцы не выдержали натиск и оставили позиции. Тела погибших нацгвардейцев никто не забрал, они остались разбросаны в окопах и по лесу, добавил он.

Было видно, что совсем не ожидали. В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать, — рассказал разведчик ЗВО.

По словам военного, первый опорный пункт усеян телами погибших нацгвардейцев, брошенных сослуживцами.

Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт — «двухсотые» у них, — сказал боец.

Ранее сообщалось об успехах разведчиков ЗВО на Кременском направлении. Один из бойцов рассказал, что за трое суток группа продвинулась более чем на два километра на всех участках.

6 февраля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что часть украинских военных дезертирует с позиций в пригороде Кременной. Он отметил упадок морального духа в рядах ВСУ.