Угроза террористической опасности в Курской области стала бессрочной

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

С 4 февраля высокий уровень террористической опасности в Курской области становится бессрочным, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram. По его словам, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

Действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую, — написал Старовойт.

30 января губернатор сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.

29 января Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Сообщалось о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи. В результате жители Краснооктябрьского и села Волфино на время остались без света.