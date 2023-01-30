ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

Фото: Zhang Xiaoli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ Рыльского района Курской области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Глава региона указал, что пострадавших нет.

Сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области. Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт пояснил, что повреждения получил ряд домов, осколки снарядов попали по фасадам, крышам и заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.

Кроме того, нанесен урон линии электропередач. Устранениями повреждений ремонтные бригады займутся в ближайшее время, указал он.

Накануне вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Сообщается о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи, из-за чего жители Краснооктябрьского и села Волфино остались без света.

25 января украинские военные обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области. Старовойт сообщил, что при обстреле никто из жителей не пострадал. В результате также были повреждены линии электроснабжения.