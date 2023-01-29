ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Курской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Сообщается о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередач, из-за чего жители Краснооктябрьского и села Волфино остались без света.

Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что на месте повреждений линий электроснабжения работают аварийные бригады, в ближайшее время они закончат.

25 января украинские военные обстреляли хутор Отруба Глушковского района Курской области. Старовойт сообщил, что при обстреле никто из жителей не пострадал. В результате также были повреждены линии электроснабжения.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи. Пострадавших нет.