Бригада строителей попала под обстрел в Курской области Курский губернатор сообщил о гибели строителя в результате обстрела ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные нанесли удар по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что под обстрел попала бригада строителей, один человек погиб.

В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь, — написал губернатор.

Старовойт заметил, что раненого в скором времени транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Его доставят туда бортом санавиации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Шебекино есть пострадавшие. По его словам, ранения получили трое мужчин.

Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия. По информации Гладкова, в результате атаки есть разрушения в одном из корпусов, а также выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон: повреждены три машины.