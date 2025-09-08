Ушел из жизни экс-председатель Верховного суда Коми Экс-председатель Верховного суда Коми Шишкин умер в возрасте 76 лет

В Коми в возрасте 76 лет ушел из жизни председатель Верховного суда республики в почетной отставке Вячеслав Шишкин, сообщила пресс-служба судебной системы региона. Причины его смерти в сообщении не уточняются.

[Он] проработал в судебной системе нашей республики сорок лет, из них почти 22 года — председателем Верховного Суда республики, — говорится в сообщении.

Вячеслав Шишкин родился в селе Усть-Кулом, работал слесарем, а затем получил юридическое образование и посвятил жизнь правосудию. С 1994 года он бессменно руководил Верховным судом региона, уйдя в почетную отставку в 2016 году.

Ранее, 22 июля, в Москве ушла из жизни председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Она являлась выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей президента России Владимира Путина. Глава государства лично посетил церемонию прощания с Подносовой. Траурные мероприятия прошли 24 июля в комплексе московской ЦКБ.

В конце августа генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. При этом до этого наиболее очевидным кандидатом на эту должность назывался глава СК России Александр Бастрыкин.