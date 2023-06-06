Уровень воды в Каховском водохранилище стал падать почти втрое быстрее Рогов: скорость падения воды в Каховском водохранилище увеличилась с 12 до 35 см в час

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС TASS

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС и дамбы увеличилась с 12 до 35 см в час, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В прибрежных районах Херсонской области продолжается эвакуация жителей.

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области ускорилась с 12 до 35 см в час, — написал Рогов.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской электростанции.