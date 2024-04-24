Украину могут «разорвать на куски»: новости СВО на утро 24 апреля

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анджей Дуда и Виктор Орбан

Украину могут «разорвать» на разные части такие соседние государства, как Венгрия и Польша, заявил в беседе с NEWS.ru бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, Украина как государство исчезнет.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Два энергообъекта загорелись в Смоленской области после атаки БПЛА

Два топливно-энергетических объекта загорелись в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Смоленскую область, информировал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на месте инцидента.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие. Губернатор пообещал информировать о дальнейшем развитии ситуации.

Четыре украинских дрона уничтожили под Воронежем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый за ночь беспилотник ВСУ над Воронежской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью. Гусев уточнил, что пострадавших среди мирных граждан нет, однако на территории одного из частных домовладений осталась большая воронка после падения аппарата. Местным жителям будет оказана необходимая помощь по восстановлению пострадавших домов, подчеркнул Гусев.

Фото: МО РФ

США снабжают Зеленского «психотропными веществами»

Военная помощь украинским властям со стороны Соединенных Штатов является лишь «психотропным веществом», которое временно облегчает страх Киева и президента страны Владимира Зеленского в частности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля. По его словам, американский законопроект о дополнительной поддержке Украины — это всего лишь «попытка переливания крови».

США военной помощью пытаются продлить остаток жизни правительства Украины, обратил внимание политик. При этом украинские власти «находятся в предсмертной агонии», констатировал он.

В США высказались об успехах ВСУ на поле боя

Боевые действия развиваются на Украине не в пользу Киева и в Донбассе, и в других частях страны, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, наблюдавшийся до настоящего времени отказ Конгресса США возобновить финансирование военной помощи Украине привел в том числе к ее поражениям.

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джон Кирби

В сенате США проголосовали по законопроектам о военной помощи Украине

Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в cенате Конгресса США. Мероприятию предшествовали недолгие дебаты.

Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После окончательного одобрения cенатом пакет передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

В Госдуме объяснили, зачем ВСУ распускают слухи о планах ВС РФ в Часове Яре

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru назвал глупостью планирование военных побед к определенной дате. Так он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что РФ якобы готовится взять Часов Яр в ДНР к 9 Мая.

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